- Sefa democratilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a dat vineri unda verde trimiterii actului de acuzare a presedintelui Donald Trump in Senat, esential pentru deschiderea procesului de destituire a acestuia, cerand un vot pentru autorizarea sa "saptamana viitoare", relateaza AFP.Democratii…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor americane, Nancy Pelosi, intentioneaza sa supuna la vot în aceasta saptamâna o rezolutie care sa limiteze intentiile militare ale presedintelui republican, Donald Trump, contra Iranului, la câteva zile dupa raidul care a ucis un puternic…

- Candidatul democrat la prezidentiale Joe Biden a declara sambata ca nu ar exista ”o baza legala” pentru a fi citat de republicani sa depuna marturie in procesul de destituire a presedintelui Donald Trump din Senat, clarificand remarci facute vineri care i-au atras critici, relateaza Reuters.

- In cazul in care cele doua capete de acuzare sunt adoptate in sesiune plenara, saptamana viitoare, Donald Trump urmeaza sa devina al treilea presedinte din istoria Statelor Unite inculpat in Camera Reprezentantilor, majoritar democrata. Insa este putin probabil ca locatarul Casei Albe sa fie…

- Presedintele american Donald Trump a marturisit miercuri ca nu-l cunoaste "prea bine" pe ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, la cateva ore dupa ce acesta a fost audiat in Congres in cadrul procedurii de destituire lansate impotriva sefului statului, relateaza AFP…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, și Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Cele doua parți au convenit aprofundarea și dezvoltarea Parteneriatului Strategic intre…

