SUA: Patru persoane depistate cu COVID-19 la Convenţia republicană de la Charlotte Doi participanti la reuniune si doi oameni care au lucrat pentru Conventia nationala republicana din Charlotte, Carolina de Nord, au fost testati pozitiv la coronavirus, au anuntat vineri oficiali locali, citati de dpa.



Din cele 792 de teste efectuate in randul oamenilor care au participat si, respectiv, au lucrat pentru conventie, patru au fost pozitive, au anuntat intr-un comunicat oficiali din comitatul Mecklenburg.



"Aceste persoane au primit imediat instructiuni de izolare si orice contacti cunoscuti au fost notificati si au primit si ei instructiuni de carantinare",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 26 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 81.646 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In judetul Satu Mare au fost confirmate cu coronavirus, un numar de 18 persoane. 36.286 pacienți au fost declarați vindecați și 9.911 de pacienți asimptomatici…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase „Sf Parascheva” din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat, luni, ca unitatea medicala a primit 30 de flacoane de Redemsivir, medicament cu ajutorul caruia pot fi tratati unii pacienti infectati cu COVID-19. „Avem toate medicamentele pe care am putea sa le vrem la…

- Prefectul Mircea Abrudean a comunicat situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 31 iulie, Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 217, din care 204 din județul Cluj, sunt internate in spitalele dedicate din municipiul…

- Presedintele SUA Donald Trump a anulat joi ”marea” conventie republicana prevazuta sa aiba loc la Jacksonville, in Florida, pentru a-l desemna drept candidat al partidului in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, decizie luata ca urmare a pandemiei de coronavirus care a luat amploare in sudul Statelor…

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi anularea organizarii conventiei republicane prevazuta sa aiba loc în Florida luna viitoare din cauza pandemiei noului coronavirus, care a depasit în SUA pragul de de patru milioane de persoane infectate, transmite AFP, citata de Agerpres. Epidemia…

- Șase persoane din cadrul clubului Petrolul Ploiești au fost depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, iar partida dintre UTA și Petrolul, programata sambata, a fost amanata, potrivit Mediafax.

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 2 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 6 cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 468 persoane confirmate pozitiv, 405 persoane vindecate și 26 decese. Miercuri, in…

- Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 19 iunie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 11 persoane se afla in carantina 1.279 persoane aflate in autoizolare la domiciliu Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19…