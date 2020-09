Stiri pe aceeasi tema

- Doi ofiteri de politie au fost impuscati, miercuri seara, in timpul protestelor izbucnite in Louisville dupa ce un juriu a decis sa nu il puna sub acuzare pe politistul care a impuscat-o mortal pe Breonna Taylor, ci doar pe un agent, pentru comportament imprudent. Un suspect a fost retinut, informeaza…

- Familia unei americane de culoare, Breonna Taylor, ucisa la varsta de 26 de ani, noaptea, in martie, de catre politie in locuinta sa, a anuntat ca a renuntat la o plangere civila impotriva fortelor de ordine, in cadrulunui acord ”istoric” cu Primaria Louisville, in statul american Kentucky, relateaza…

- Un avocat a fost arestat în Pakistan pentru ca ar fi furnizat pistolul folosit în uciderea unui cetațean american acuzat de blasfemie, un subiect extrem de controversat în Pakistan, a anunțat miercuri poliția locala potrivit RFI.Asasinarea în 29 iulie a lui Tahir Ahmad…

- Departamentul de Agricultura din Statele Unite a anunțat ca a identificat 14 specii diferite de semințe in pachetele misterioase trimise americanilor din China, scrie Business Insider. Este vorba de ierburi aromatice și alte plante printre care hibiscus și menta. Inițial, autoritațile americane i-au…

- Politia Capitalei a retinut noua barbati acuzati de comiterea multor infractiuni, printre care inselaciune si talharie calificata, vizand persoane cu o varsta inaintata si o stare de sanatate precara, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 220.000 lei. In perioada iunie - iulie, politisti…

- Departamentul de Justitie a inculpat marti doi cetateni chinezi pentru implicarea intr-o campanie de spionaj cibernetic pe parcursul unui deceniu, care a avut ca tinta contractori din sectorul apararii, cercetatori in domeniul Covid-19 si alte sute de victime, transmite Reuters.

- Procurorii au spus ca rapperul in varsta de 20 de ani a fost ucis in timpul unui jaf comis in Hollywood Hills.Corey Walker, in varsta de 19 ani, si Keandre Rodgers, in varsta de 18 ani, sunt acuzati de jaf si crima, la fel si doi adolescenti in varsta de 15 si 17 ani, ale caror nume nu au…

- O conferința de presa a Violetei Alexandru a fost intrerupta de un grup de pensionari, liberalii acuzand ca grupul a fost trimis de PSD. Unul dintre cetațenii nemulțumiți a ieșit in evidența in mod spe...