- In procesul condus de procurorul general al statului New York, Letitia James, impreuna cu procurorii generali din Tennessee, Utah si California de Nord, Google este acuzata ca abuzeaza de puterea de piata pe care o are pentru a inabusi concurenta si ca forteaza clientii sa foloseasca propriul sistem…

- Peste un milion de victime a facut virusul Gozi și unul dintre cei mai importanți hackeri care l-au distribuit, un roman, a fost capturat marți in Columbia, scrie Agencia Api.Cetațeanul roman Mihai Ionuț Paunescu a fost reținut pe Aeroportul Internațional El Dorado, cand facea o escala in Bogota, venind…

- Un barbat din Illinois a devenit joi prima persoana inculpata pentru atac asupra jurnalistilor in timpul asaltului din 6 ianuarie asupra Capitoliului din Statele Unite de catre sustinatorii presedintelui de atunci Donald Trump, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Shane Jason Woods, in varsta de…

- Banca elvetiana Julius Baer a acceptat sa plateasca aproape 80 de milioane de dolari Statelor Unite ale Americii (SUA) pentru a se inceta urmarirea in Justitie. In legatura cu scandalul de coruptie din cadrul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA). Banca a recunoscut in fata unui tribunal din New…

- Departamentul de Justitie al SUA a lansat o investigatie penala impotriva Eli Lilly, axata pe nereguli in productie si manipularea datelor la fabrica din Branchburg, New Jersey, care produce tratamentul pentru Covid-19 al gigantului farmaceutic si alte medicamente, au declarat trei persoane apropiate…

- Rudy Giuliani, fost procuror, primar al orașului New York, este anchetat de Departamentul de Justiție din Satele Unite ale Americii (SUA). Cel care il reprezinta, ca avocat, in Justiție, pe fostul președinte Donald Trump, este cercetat pentru ca, in 2018, i-a trimis o scrisoare lui Klaus Iohannis. Rudy…

- Un fost membru al Beretelor Verzi, Fortele Speciale ale Armatei SUA, care a recunoscut ca a divulgat Rusiei secrete militare americane a fost condamnat vineri la peste cincisprezece ani de inchisoare, a anuntat Departamentul de Justitie (DoJ), noteaza AFP. Peter Debbins, 46 de ani, a pledat vinovat…

