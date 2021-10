Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana in prezent, doza a doua și chiar a treia se prescria doar persoanelor imunizate cu vaccinul produs de Pfizer ori Moderna, acum specialiștii Administratiei pentru Medicamente si Alimente din Statele Unite au decis recomandarea rapelului și in cazul vaccinului Johnson & Johnson. Acesta se va…

- Pfizer a solicitat autorizarea vaccinului anti-Covid, pentru copiii intre 5 și 11 ani. Au fost realizate studii pe peste 2.000 de copii Pfizer a solicitat autorizarea vaccinului anti-Covid, pentru copiii intre 5 și 11 ani. Au fost realizate studii pe peste 2.000 de copii Pfizer a solicitat autorizarea…

- Pfizer a anuntat joi ca a depus un dosar prin care cere Agentiei americane a medicamentului sa autorizeze vaccinarea copiilor cu varsta intre 5 si 11 ani cu serul pe care l-a dezvoltat impreuna cu BioNTech.

- Compania americana Johnson & Johnson vrea sa oblina autorizarea Agentiei pentru alimente si medicamente (FDA) din SUA pentru administrarea unei a doua doze de ser anti-COVID. Grupul farmaceutic a trimis FDA datele medicale necesare in acest sens, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Vaccinul Johnson &…

- Incepand de marți, 28 septembrie, persoanele care au mai mult de șase luni de la vaccinarea anti-Covid pot solicita o noua injecție Pfizer sau Moderna pentru a-și reface protecția impotriva infectarii. Doza a treia de vaccin a fost aprobata și in Romania in urma unei decizii in unanimitate a Comitetului…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca vaccinul lor contra Covid-19 induce un raspuns imun robust la copiii cu varste intre 5 și 11 ani, adaugand ca vor cere autorizarea produsului pentru utilizarea pe minorii in acest interval de varsta in SUA, Europa și oriunde va fi posibil, transmiteAgentia Reuters, preluata…

- Organismul de reglementare in sanatate din Africa de Sud a aprobat administrarea la copii cu varste de peste 12 ani a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer si BioNTech, relateaza Reuters. Este deschisa astfel calea pentru ca Guvernul sa ofere vaccinul adolescentilor. South African Health Products…

- Agentia Medicamentului din Africa de Sud (SAHPRA) a aprobat administrarea vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer la copiii incepand cu varsta de 12 ani, permitand astfel guvernului sa ofere adolescentilor imunizare impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters, potrivit agerpres. Autoritatea…