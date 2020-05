Stiri pe aceeasi tema

- Congresul american a votat cel mai mare pachet de stimulente financiare, în valoare de 2 miliarde de dolari, în condițiile în care țara se lupta cu pandemia de coronavirus, relateaza BBC.Camera Reprezentanților a adoptat proiectul de lege la doua zile dupa Senat, președintele…

- Camera Reprezentantilor a adoptat vineri planul istoric convenit de republicani si democrati pentru a ajuta economia americana sa faca fata crizei economice cauzate de pandemia de coronavirus si sa evite intrarea intr-o recesiune de durata, informeaza AFP si Reuters. Presedintele Donald Trump sustine…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a aprobat, vineri, un pachet de sustinere de 2.200 de miliarde de dolari, cel mai mare din istoria americana, pentru a ajuta populatia si companiile sa faca fata crizei economice provocate de pandemia de coronavirus si a oferi spitalelor materialele medicale…

- Donald Trump a anuntat marti un plan prin care unii americani sa primeasca imediat 1.000 de dolari pentru atenuarea socului economic provocat de criza coronavirusului si a spus ca in zonele cele mai afectate de epidemie ar putea fi instalate corturi militare pentru tratarea bolnavilor, transmite…

- Administratia Trump va cere Congresului SUA sa aprobe un plan de relansare economica in valoare de 850 miliarde dolari pentru a opri prabusirea economica provocata de pandemia de coronavius, sustine un articol publicat marti in cotidianul Washington Post, preluat de AFP, citata de Agerpres. Secretarul…

- Presedintele american Donald Trump a promulgat vineri un proiect de lege care aloca 8,3 miliarde de dolari cresterii capacitatii de testare a persoanelor pentru coronavirus si finantarii altor masuri necesare limitarii extinderii epidemiei care a infectat peste 100.000 de oameni la nivel mondial,…

- Numarul de persoane cu coronavirus in statul New York s-a dublat joi la 22, in timp ce Tennessee și orașul San Francisco raporteaza primele cazuri de boala, anunța Reuters.