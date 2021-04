Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul parc de distractii din Coney Island, in districtul newyorkez Brooklyn, si-a sarbatorit vineri redeschiderea, spre marea bucurie a operatorilor de atractii si a zecilor de familii prezente, dupa ce in anul 2020 activitatea sa a fost suspendata din cauza pandemiei, relateaza sambata AFP potrivit…

- Cel mai mare parc tematic din Romania, Arsenal Park, propune o noua serie de aventuri. Parcul s-a redeschis de la 1 aprilie. Traseele la inalțimi de pana la 15 metri, sarituri in gol de la 30 metri sau tiroliana pe o lungime de 607 de metri sunt cateva exemple de distracții pe care le puteți […] Citește…

- Muzeul Barberini din orasul german Potsdam s-a redeschis cu o expozitie axata pe Rembrandt, in urma unei pauze indelungate din cauza masurilor de carantina din tara, informeaza DPA. "Suntem foarte incantati sa putem prezenta aceasta expozitie spectaculoasa vizitatorilor nostri dupa ce am fost…

- Disneyland Paris, principala destinatie turistica privata din Europa, nu se va redeschide pe 2 aprilie asa cum fusese initial prevazut, a anuntat parcul de distractii vineri pe site-ul sau, relateaza AFP. Dupa ce si-a incetat activitatea intre 13 martie si 15 iulie, Disneyland Paris - care are 17.000…

- Primarul Campeniului, Dan Cristian Pașca a anunțat ca școlile din oraș și-au deschis astazi, 8 februarie 2021, porțile și funcționeaza in scnariul verde, adica toți elevii sunt la clase. „Conform Ordinului Comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sanatații nr.3235/93 privind masurile de organizare…

- Primul parc de distracții Disney - Anaheim, California - devine centru de vaccinare impotriva Covid-19. Aici vor putea fi vaccinați mii de oameni in fiecare zi, in condițiile in care iconicul parc tematic este inchis de la jumatatea pandemiei. Parcul tematic va fi un amplu „centru de vaccinare”,…

- Parcul de distractii Disneyland, detinut de Walt Disney Co, care a ramas inchis pentru public din luna martie, va fi primul mare centru pentru vaccinare anti-COVID-19 din comitatul Orange, California, au anuntat luni seara oficiali guvernamentali, transmite agerpres.ro.

- Biblioteca Nationala a Romaniei a anuntat pe retelele de socializare ca si-a redeschis portile pentru cititori. „Biblioteca Nationala a Romaniei s-a redeschis de astazi (ieri – n.r.), 11 ianuarie, si va asteapta de luni pana vineri, intre orele 8:00 – 20:00, in spatiile libere, cu respectarea…