- Ankara a confirmat duminica informatia ca duce o ofensiva militara de amploare in Siria, impotriva regimului Bashar al-Assad, ca raspuns la atacurile din aceasta saptamana care au adus pierderi grele armatei turce.

- Liderii americani și europeni, începând cu Emmanuel Macron, și-au afișat divergențele sâmbata legate de o slabire a Occidentului și de tendința de repliere naționala sub Donald Trump, Washingtonul respingând critici considerate “exagerate” și care “nu reflecta…

- Statele Unite au blocat un program secret de cooperare cu Turcia in domeniul informatiilor militare, care a ajutat timp de cativa ani fortele turce sa atace militantii kurzi din PKK, au declarat agentiei Reuters patru oficiali americani. Washingtonul a luat decizia - neanuntata public pana acum - de…

- Gruparea Statul Islamic (SI) este slabita, insa o resurgenta ramane posibila in cazul in care Statele Unite parasesc Irakul, considera numarul doi in ierarhia coalitiei internationale antijihadiste in Irak si Siria, generalul american Alexus Grynkewich, relateaza AFP.

- Dupa ce Iranul a atacat bazele militare ale SUA din orașele Erbil si Anbar din Irak, toate privirile s-au întors catre baza militara aeriana de la Incirlik, Adana, unde nu s-a observat agitatie, potrivit Akșam, citat de Rador.Situata în cartierul Incirlik, la 10 km departare de centrul…

- Coalitia internationala impotriva Statului Islamic (SI) condusa de Statele Unite si-a suspendat activitatile de formare si sustinere a fortelor de securitate irakiene din cauza unor atacuri cu racheta repetate vizand baze in care se afla trupe din cadrulcoalitiei antijihadiste, relateaza Reuters.

- Un cetatean american a fost ucis in atacul cu rachete care a vizat vineri dupa-amiaza o baza din Irak in care sunt stationati militari din SUA, anunta oficiali americani citati de agentia de presa Reuters si de cotidianul Le Figaro.Un cetatean american a fost ucis, iar altii au fost raniti…