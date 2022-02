Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul SUA la ONU, a declarat, duminica, despre ordinul președintelui Vladimir Putin de a pune in alerta maxima forțele de descurajare ale Rusiei, care includ arme nucleare, ca este o escaladare inacceptabila, potrivit Reuters. „Inseamna ca președintele Putin continua sa escaladeze acest razboi intr-un mod total inacceptabil și trebuie sa continuam sa-i oprim […] The post SUA: ”Ordinul președintelui Putin de a pune in alerta maxima armele nucleare, este o escaladare inacceptabila” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…