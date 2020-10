Stiri pe aceeasi tema

- Derek Chauvin, fostul ofiter de politie acuzat de uciderea afro-americanului George Floyd, a fost eliberat dintr-o unitate de corectie dupa depunerea unei cautiuni de 1 milion de dolari, potrivit datelor judecatoresti, transmite Reuters.

- Un politist din Seattle, Statele Unite, a fost inregistrat cum trecea cu bicicleta peste capul unui protestatar intins pe sosea. S-a intamplat in timpul unui protest fata de decizia luata de justitie in cazul uciderii Breonnei Taylor de catre politie, chiar in locuinta ei, acum sase luni. Barbatul surprins…

- Politistii din Los Angeles l-au impuscat mortal luni dupa-amiaza pe Dijon Kizzee, un barbat de culoare in varsta de 29 de ani, intr-un incident care a avut loc in sudul metropolei și care a declanșat proteste.

- In decembrie 2019, Ibrahim E. Bouaichi, 33 de ani, a fost pus sub acuzare pentru viol, ștrangulare și rapire. Barbatul a fost denunțat de Karla Dominguez, o femeie originara din Venezuela, care a marturisit ca, in luna octombrie, a fost violata in apartamentul ei, informeaza The Washington Post. Avocații…

- Ibrahim E. Bouaichi a fost acuzat de viol, sodomie, strangulare, rapire si furt și a fost eliberat pentru ca viata i-ar fi fost pusa in pericol dupa gratii de coronavirus. Proaspat eliberat din inchisoare, el și-a ucis victima care l-a denuntat la politie, potrivit Mediafax.Ibrahim E. Bouaichi,…

- Un nou caz in care un polițist imobilizeaza un suspect cu genunchiul pe gat. De data aceasta se intampla in Marea Britanie, scrie The Sun. Un politist britanic a fost suspendat dupa ce a ingenuncheat cu brutalitate pe gatul unui barbat de culoare.In imaginile video se observa cum suspectul este incatusat,…