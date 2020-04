Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este pregatit sa atace Statele Unite si Israelul, daca ii vor da vreun motiv sa o faca, a afirmat joi seful Garzilor Revolutionare, generalul maior Hossein Salami, la televiziunea de stat, transmite Reuters.Citește și: Victor Ponta poveste TERIFIANTA cu mama lui, din spitalele romanești:…

- Iranul va ataca Statele Unite si Israelul daca aceste tari fac „cea mai mica eroare”, a avertizat joi seara generalul Hossein Salami, comandantul Gardienilor Revolutiei iraniene, scrie Mediafax.„Daca faceti cea mai mica eroare, vom ataca” atât Statele Unite, cât…

- Președintele american Donald Trump a menționat, in cadrul discursului pentru "Starea națiunii", despre asasinarea lui Qassem Soleimani, comandantul iranian ucis la 3 ianuarie, in Bagdad, Irak. De asemenea, Trump a explicat ca SUA au investit in arama 2,2 trilioane de dolari, iar contribuția la NATO…

- Trei dintre cinci rachete lansate duminica la Bagdad au cazut pe ambasada americana, a anuntat o sursa a serviciilor de securitate, precizand ca una dintre rachete s-a prabusit pe o cantina la ora mesei. Este pentru prima data cand aceste tiruri cu rachete au lovit direct ambasada Statelor…

- Statele Unite au cerut duminica Irakului sa protejeze unitatile diplomatice americane dupa ce trei rachete au cazut in cursul serii pe ambasada americana la Bagdad, relateaza AFP. "Solicitam guvernului irakian sa isi indeplineasca obligatiile de a ne proteja unitatile diplomatice", a declarat un purtator…

- Trei resortisanți francezi și un irakian care lucreaza pentru o organizație non-guvernamentala franceza au disparut la Bagdad, a declarat angajatorul lor vineri, adaugând ca înca nu s-au cerut bani pentru rascumpararea acestora, relateaza Mediafax, citand Reuters.Organizatia non-guvernamentala…

- Un parlamentar iranian a anunțat ca ofera o recompensa de 3 milioane de dolari oricui îl ucide pe președintele american, potrivit agenției ISNA, preluata de Reuters.”În numele oamenilor din provincia Kerman, vom plati o recompensa de 3 milioane de dolari, bani gheața, oricui îl…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat ca Statele Unite sunt pregatite sa discute cu Iranul fara precondiții, relateazaMediafax citand Dpa "Suntem dispuși sa discutam fara precondiții, un nou pas în fața, o serie de masuri prin care Iranul sa devina o țara normala",…