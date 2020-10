Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anunțat marți existența unui „acord de principiu” cu Moscova pentru prelungirea tratatului de dezarmare nucleara New Start, care expira la inceputul anului 2021, scrie Hotnews.„Suntem dornici sa prelungim Tratatul pentru o perioada de timp, cu condiția ca aceștia sa fie de acord in…

- Statele Unite au anunțat marți existența unui „acord de principiu” cu Moscova pentru prelungirea tratatului de dezarmare nucleara New Start, care expira la începutul anului 2021, potrivit AFP."Suntem dornici sa prelungim Tratatul pentru o perioada de timp, cu condiția…

- Kremlinul a sarbatorit ziua de nastere a lui Vladimir Putin, care a implinit 68 de ani. In acest context Armata rusa sustine ca a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica in Marea Barents. Pe de alta parte, contracandidatul sau Aleksei Navalnii a trimis mai multe mesaje in care ii sfatuieste…

- Negociatori rusi si americani se reunesc luni in capitala Finlandei, Helsinki, pentru o noua serie de convorbiri cu privire la controlul armelor nucleare, au declarat oficiali finlandezi, citati de dpa. Cele doua puteri discuta despre viitorul tratatului New START, un pact care limiteaza armele nucleare…

- Pentru a doua zi consecutiv, Rusia a inregistrat joi aproape 9.000 de noi cazuri de coronavirus. Aceasta inseamna o creștere de peste 460 de cazuri fața de cifrele raportate miercuri, relateaza Agerpres.In total, inultimele 24 de ore, in Rusia s-au inregistrat 8.945 de cazuri de infectare cuSARS-Cov2…

- Rusia a respins conditiile impuse de Washington, apreciind ca exista sanse ''minime'' de a prelungi tratatul New START cu SUA, ultimul pact major asupra armelor nucleare dintre cele doua tari, conform unei declaratii facute de ministrul rus adjunct de externe Serghei Riabkov, citat luni…

- SUA sunt dispuse sa ia in considerare prelungirea Noului Tratat de Reducere a Armelor Strategice incheiat in 2010 (Noul START), care expira in februarie, daca Rusia renunta la construirea de arme care nu sunt conforme acestuia, a declarat marti reprezentantul american la convorbirile pe aceasta tema.Un…

- Statele Unite au acuzat joi Rusia ca a testat o arma ce ar putea fi folosita pentru a distruge sateliti în spatiu, exprimându-si îngrijorarea fata de o amenintare "reala, serioasa si în crestere", transmite AFP, citata de Agerpres. Comandamentul spatial american scrie,…