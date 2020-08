Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a anuntat miercuri ca Statele Unite vor acorda o recompensa de 10 milioane de dolari pentru arestarea oricarui actor strain care intervine in alegerile prezidentiale din noiembrie, relateaza AFP.. Statele Unite ofera o recompensa de pana la 10 milioane de dolari pentru informatii care permit identificarea sau localizarea oricarei persoane care, actionand la ordinele sau sub controlul unui guvern strain, intervine in alegerile americane'', a declarat secretarul de stat american, in cadrul unei conferinte de presa. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe,…