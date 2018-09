Stiri pe aceeasi tema

- 'Suntem intr-un moment dificil', a declarat Barack Obama la Anaheim, in comitatul Orange, fief traditional republican intr-un stat majoritar democrat. 'Este un moment important al istoriei noastre, avem ocazia sa redam putina demnitate vietii noastre politice', a adaugat el, in perspectiva…

- "Ce s-a intamplat cu Partidul Republican?", a intrebat el in Illinois, in prima sa interventie politica in cursa pentru alegerile de la jumatatea mandatului, organizate peste aproape doua luni. Fostul presedinte democrat, in varsta de 57 de ani, a denuntat cu vehementa ideea potrivit careia…

- Administratia presedintelui Donald Trump a prezentat marti o propunere care lasa statelor din componenta SUA decizia privind limitarea emisiilor de dioxid de carbon si inlocuieste legislatia privind mediul promovata de fostul presedinte Barack Obama, transmite agentia EFE. Obiectivul noilor norme sustinute…

- Organizatii din cadrul societatii civile americane i-au dat in judecata pe presedintele Donald Trump si pe membri importanti ai administratiei sale, pe care-i acuza ca au supus peste 1.000 de imigranti clandestini unor conditii de detentie ”inumane” in California, relateaza AFP. De la 8 iunie, persoane…

- Fostul presedinte american Barack Obama a iesit din marea discretie pe care o afisa de cand a plecat de la Casa Alba si sustine 81 de candidati democrati in alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea sa schimbe echilibrul puterii in favoarea taberei sale in Congres, la Washington,…

- Majoritatea dintre noi am auzit de la altii ca trebuie sa ne impartim viata in mai multe etape, sa urmam mai multi pasi astfel incat sa ajungem sa ne implinim visele. In acelasi timp, vedem oameni – bogati material sau spiritual – care sfideaza aceste cutume si cu toate acestea au mare succes. In opinia…

- Promisiunile facute de Donald Trump in campania electorala au parut atat de radicale incat au fost privite cu circumspecție de aliați și cu ironie de inamici. Avand deja majoritatea politica in Congres, liderul de la Casa Alba are acum oportunitatea de a obține și o majoritate „juridica” zdrobitoare…