#ConstantaEsteBine: X-Ray la Cazinou? (fotoreportaj)

Mi aduc aminte ca acum vreo 20 de ani imi placea sa joc shooting uri pe PC. In majoritatea lor, erau cu razboaie de gherila, cum vedem astazi in Afganistan Intrai, bine echipat, cu o mitraliera in mana, intr o cladire ruinata cu mai multe etaje si, dupa aproape fiecare colt sau pe scari, te astepta… [citeste mai departe]