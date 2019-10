Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Mihai Irimia ar fi implinit 77 de ani.Nascut la 24 octombrie 1942, in comuna Urecheni, judetul Neamt, si format la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi, Facultatea de Istorie si Filozofie, Mihai Irimia vine in Constanta in 1965, cand este repartizat la Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea…

- Negocierile la nivel de diplomați dintre Statele Unite si Coreea de Nord, gazduite de Suedia, au eșuat sambata, dupa numai o zi de la inceperea lor. Statele Unite au anunțat ca discuțiile cu reprezentanții nord-coreeni vor fi reluate peste doua saptamani.

- Presedintele Transelectrica, Marius Danut Carasol, si-a falsificat CV-ul, sustinând ca a absolvit Facultatea de Electrotehnica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti. Universitatea a transmis, pentru Edupedu.

- Actrița Felicity Huffman, cunoscuta din serialul "Neveste disperate", a fost condamnata la 14 zile in inchisoare intr-un caz de frauda privind admiterea la mai multe universitați de elita din SUA. De asemenea, vedeta a fost amendata și cu 30.0000 de dolari și 250 de ore de munca in folosul comunitații.…

- Calin Popescu Tariceanu il ironizeaza pe Klaus Iohannnis, dupa ce acesta a fost surprins, intr-o fotografie la Casa Alba purtand șapca primita de la omologul american Donald Trump. Șeful ALDE zice ca nici Kim Jong-Un nu se bucura atat de mult.„S-a dus in America, nu a venit de acolo nici macar…

- Investigatia vizeaza placile din otel inoxidabil laminate la cald si table de otel in rulouri si vine ca urmare a plangerii Asociatiei europene a otelului, care acuza statele ca vand aceste produse sub valoarea lor de piata, afectand concurentii europeni. Investigatia face parte din masurile UE menite…

- O femeie de 79 de ani din Statele Unite a fost condamnata la 10 zile de inchisoare pentru ca a hranit pisicile de pe strada. Pina la sentinta finala, batrana ignorase si rugamintile vecinilor si avertismentele primite de la autoritati. Un judecator milos a decis sa ii mai dea femeii o sansa.

- Coreea de Nord a lansat marți dimineața doua proiectile despre care se crede ca erau rachete balistice cu raza scurta de acțiune, au anunțat autoritațile militare de la Seul, citate de agenția de știri Yonhap, scrie Mediafax. Proiectilele, care au fost lansate marți dimineața din provincia Hwanghae…