- Primarul orasului New York, Bill de Blasio, a declarat stare de urgenta, miercuri seara, pentru ceea ce a descris drept un ”eveniment meteorologic istoric”, cantitatile record de ploaie care au cazut in oras provocand la inundatii si conditii periculoase pe drumuri, relateaza joi dimineata Reuters si…

- O persoana a fost gasita moarta, miercuri, dupa ce pompierii francezi au incercat toata noaptea sa aduca sub control incendiul izbucnit pe dealuri, in apropierea stațiunii Saint Tropez, anunța Reuters.

- Dovada vaccinarii va fi ceruta la New York pentru a avea acces la restaurant, in sali de spectacole si de sport, a anuntat marti primarul democrat Bill de Blasio, facand din orasul sau primul din Statele Unite ce creeaza un pasaport de vaccinare, in timp ce tara intra intr-o noua faza de lupta cu varianta…

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat ca le va solicita tuturor functionarilor municipali sa se vaccineze impotriva COVID-19 sau sa se testeze o data pe saptamana, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres . Decizia a fost luata din cauza creșterii numarului de cazuri cu tulpina Delta…

- Un barbat de 47 de ani a fost gasit decedat, in localitatea ieseana Handresti, in albia unui parau, blocat intre aluviuni si copaci, fiind probabil surprins de debitul crescut al apei, precizeaza IGSU. In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din case…

- Pompierii militari intervin cu 3 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu 1 autospeciala de descarcerare, 1 ambulanța SMURD și 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma, la un accident rutier produs pe DN 23, pe raza localitații Maicanești, in care au fost implicate 1 tractor și 1…

- O persoana este grav ranita dupa ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe șosea și a cazut intr-un canal cu apa. La fața locului au intervenit numeroase echipaje medicale și de la pompieri, anunța Mediafax. Incidentul a avut loc vineri in localitatea Ociogi din județul Olt. Mașina a cazut…