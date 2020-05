SUA - O persoană a murit după ce a fost lovită de un avion care ateriza pe un aeroport din Austin O persoana a murit joi seara dupa ce a fost lovita de un avion care ateriza pe pista unui aeroport din Austin, un oras din statul american Texas, au anuntat autoritatile locale, citate vineri de Reuters.



Persoana a fost lovita si ucisa, joi seara, pe pista 17R de o aeronava care ateriza, au transmis pe Twitter reprezentantii Aeroportului International Austin-Bergstrom din Texas, adaugand ca incidentul va fi investigat.



Victima era o persoana adulta, au indicat reprezentantii serviciilor de urgenta.



Potrivit aeroportului, un pilot a observat o persoana pe pista… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala de politie locala, in care se aflau doi jandarmi, un ofiter de politie nationala si un politist local, a fost lovita de tren sambata in comuna Dumbrava, au informat ISU si IPJ Prahova.

- Un bebelus de sase saptamani, din Conneticut, SUA, a murit de COVID 19 si se crede ca este cea mai tanara victima a noului coronavirus din lume. Acesta a fost dus de urgenta la spital saptamana trecuta, in stare de inconstienta, dar nu a putut fi resuscitat. Moartea sa a fost anuntata miercuri…

- Milutin Knezevic, un episcop al Bisericii Ortodoxe Sarbe din eparhia Valjevo, a murit de COVID-19 la varsta de 71 de ani, au confirmat luni reprezentantii bisericii din aceasta tara, acuzata ca nu a tinut cont de reglementarile medicale stipulate de starea de urgenta, informeaza Reuters."Episcopul…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Olanda a ajuns luni la 11.750, inregistrandu-se 884 de noi infectari si 93 de decese suplimentare, au anuntat autoritatile sanitare, potrivit Reuters.Institutul National de Statistica (RIVM) din Olanda a confirmat datele pe contul sau de Twitter.…

- Compozitorul polonez Krzysztof Penderecki, unul dintre cei mai celebri compozitori ai perioadei contemporane, a murit duminica, la varsta de 86 de ani, dupa o indelungata suferinta, transmite agentia PAP, preluata de Reuters."Dupa o lunga si grea boala, Krzysztof Penderecki - unul dintre cei…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a decedat in Lombardia (nord-vest), devenind a patra victima a noului coronavirus inregistrat in Italia, a anuntat luni un responsabil regional al Sanatatii la televiziunea italiana, informeaza AFP. Barbatul, care a murit noaptea, intr-un spital, este a treia victima…

- Un astronaut amator american care voia sa demonstreze ca Pamantul este plat a murit sambata in California la varsta de 64 de ani in urma exploziei rachetei sale artizanale, pe care o construise el insusi, au anuntat reprezentantii postului TV Science Channel care au filmat lansarea vehiculului spatial,…

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. Autotren incarcat cu lemne impact frontal cu un autoturism. O persoana a murit.foto Accident rutier intre un autoturism si un autotren cu o victima incarcerata in loc. Petelea. Intervine Detasamentul de Pompieri Reghin. Informeaza ISU Mures Autoturismul…