Stiri pe aceeasi tema

- "Vehiculul a fost oprit si individul a fost retinut imediat de agentii Secret Service", a transmis pe Twitter politia de elita americana care se ocupa de protectia sefilor de stat.Strazile din jurul Casei Albe au fost ulterior inchise, potrivit Agerpres. Citeste si Donald Trump l-a…

- 'La Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, un cetatean bulgar in varsta de 34 de ani, la volanul unui microbuz inmatriculat in Bulgaria. Cu ocazia controlului efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit, in interiorul…

- O țara UE din grupul celor cinci, intre care și Romania, care au nevoie de vize pentru SUA va fi admisa in programul Visa Waiver. Anunțul lui Trump Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca si-a dat oficial acordul pentru intrarea Poloniei in Programul Visa Waiver al SUA, relateaza…

- Un minor in varsta de 14 ani a furat o mașina, a incercat sa fuga de poliție tamponand alte 4 automobile și in cele din urma, s-a lovit de un bloc locativ. S-a intamplat in aceasta noapte, in capitala, iar proprietara autoturismului furat a postat pozele pe o rețea de socializare.

- Mark Zuckerberg, CEO al Facebook și probabil cel mai puternic om din lume ca lider al companiei care deține datele a peste 2,3 miliarde de oameni, s-a întâlnit joi cu Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe. În timp ce Zuck nu s-a deranjat sa menționeze întâlnirea…

- Un echipaj de politie a fost implicat intr-un accident rutier, miercuri, in centrul Capitalei, dupa ce un sofer neatent a intrat in intersectie si a acrosat vehiculul, anunta DIGI 24.Accidentul a avut loc in zona Universitate, din Capitala, la intersectia dintre bulevardul Magheru si Strada…

- „Soferul emana halena alcoolica, motiv pentru care acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost transportat la o unitate medicala unde i-au fost prelevate mostre biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei",…

- O persoana cu fața acoperita a atacat o mașina a Poștei, in orașul Balș din județul Olt, și a fugit cu o genata plina cu bani. Victima agresiunii, un barbat de 65 de ani, a ajuns la spital, potrivit mediafax.Poliția Olt a anunțat ca luni dimineața, o persoana necunoscuta, cu fața acoperita,…