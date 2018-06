Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump spune ca are dreptul de a se grația in cazul amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, adaugand ca nu a facut nimic greșit. Intr-un mesaj postat, luni, pe contul sau de Twitter, președintele american spune ca ”Asa cum au afirmat numerosi specialisti in…

- Procurorul special american Robert Mueller le-a comunicat luna trecuta avocatilor presedintelui Donald Trump ca nu-l considera, ”in acest stadiu”, suspect pe seful statului in ancheta rusa, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters. In cadrul unor negocieri private pe care le-au purtat la inceputul…

- Robert Mueller este insarcinat sa stabileasca daca a avut loc vreo intelegere secreta intre echipa lui Trump si Rusia in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2016.Donald Trump denunta aceasta ancheta ca fiind o "vanatoare de vrajitoare" indreptata impotriva lui. Moscova dezminte…

- Procurorul special Robert Mueller i-a informat pe avocații lui Donald Trump ca va continua sa-l investigheze pe liderul SUA privind ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, insa fara ca acesta sa fie pus sub acuzare, au declarat surse pentru Washington Post .

- Alex van der Zwaan este prima persoana condamnata in cadrul acestei ample anchete conduse de procurorul special Robert Mueller. El a pledat vinovat in februarie la acuzatia de marturie falsa in fata unui judecator federal. In varsta de 33 de ani, Alex van der Zwaan a lucrat in cadrul unui…

- Paul Manafort, directorul fostei echipe de campanie a presedintelui Donald Trump, si fostul subaltern Rick Gates sunt vizati de 12 capete de acuzare, inclusiv conspiratie impotriva SUA, spalare de bani si declaratii false, in investigatia privind presupuse contacte cu Rusia, informeaza Mediafax.Procurorul…

- Citatiile judiciare au fost adresate Organizatiei Trump, fiind un nou pas spre aducerea investigatiei mai aproape de actualul lider de la Casa Alba. Nu este clar care este sfera de incidenta a ordinelor judiciare care vizeaza activitatile Organizatiei Trump, o asociatie care include toate companiile…

- Procurorul special Robert S. Mueller a citat compania Trump Organisation in procesul care privește implicarea Rusiei in alegerile din SUA. Citația se refera la transmiterea de documente, inclusiv unele legate de afaceri cu Rusia. Folosirea cuvantului"citație" este deocadamdata nu…