- O puternica furtuna de iarna este asteptata sa loveasca in acest weekend regiuni extinse din Statele Unite, amenintand sa faca ravagii in perioada in care zeci de milioane de americani planuiesc sa calatoreasca pentru sezonul sarbatorilor de iarna, transmite AFP.

- De cațiva ani in coace Romania a inceput sa fie colindata de un alt fel de colindatori in preajma Sarbatorilor de Iarna. Anul acesta, acest tip de colindatorii au fost luați in vizor de Poliția Romana, care ii amendeaza de cum ii intalnește. Colindatorii cu boxe, vanați de poliție. Care sunt amenzile…

- Ion Ceban a convocat pentru astazi ședința Primariei. Pe ordinea de zi sunt mai multe subiecte inclusiv, informația cu privire la programul manifestarilor cultural-artistice dedicate Sarbatorilor de Craciun și Anul Nou.

- V. S. Perioada premergatoare Sarbatorilor de Iarna este una dificila pentru majoritatea romanilor. Prețurile in creștere de la o luna la alta ii determina pe mulți dintre prahoveni sa mearga indeosebi la Halele Centrale pentru a-și face cumparaturile pentru mesele de Craciun și Revelion. Și, pentru…

- Pentru autoritațile locale din Comarnic, a devenit deja o tradiție ca Sarbatorile de Iarna sa fie intampinate cu cantece care anunța nașterea Mantuitorului, langa bradul impodobit, in aer liber, in centrul orașului, Astfel, anul acesta, aprinderea iluminatului festiv a fost fixata in Ajun de Moș Nicolae,…

- Coreea de Nord a tras o ”racheta de un tip nedefinit” la cateva ore dupa ce Seulul a anuntat o continuare a exercitiilor militare aeriene comune cu Statele Unite ”Furtuna atenta” (”Vigilant Storm”) , estimeaza joi armata sud-coreeana, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Unul dintre cele mai frumoase zece targuri de Craciun din Europa, cel din Capitala Ungariei, Budapesta, are mari șanse ca in acest an sa nu se mai desfașoare, sau cel puțin nu in forma care l-a consacrat.