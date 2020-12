Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au murit joi in Carolina de Nord in timp ce viiturile au maturat mai multe regiuni din statul american, au anuntat autoritatile, adaugand ca cel putin doua persoane au fost date disparute, relateaza vineri Reuters, potrivit AGERPRES.In comitatul Alexander din Carolina…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump este creditat miercuri ca invingator in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie in Alaska de catre Institutul Edison Research, insa cei trei mari electori ai acestui stat care-i revin nu modifica rezultatul alegerilor, iar democratul Joe Biden ramane…

- Sectiile de votare s-au inchis in sase state de pe coasta de est a Statelor Unite: Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina de Sud, Vermont si Virginia, informeaza dpa. In aceste state, sectiile de votare s-au inchis marti, la ora locala 19:00 (00:00 GMT). Toate sectiile se vor inchide progresiv de la est…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a anuntat vineri ca a programat prima executie federala a unei femei din ultimele sapte decenii. Lisa Montgomery, condamnata pentru o crima din 2004, va fi executata pe 8 decembrie, transmite Reuters.Montgomery, gasita vinovata pentru strangularea…

- Ochiul uraganului Delta se deplaseaza spre nord peste coasta de sud-vest a statului Louisiana si urmeaza sa ajunga deasupra uscatului in cursul zilei de vineri, conform unui anunt al Centrului National american pentru Uragane (NHC), transmite Reuters. Uraganul de categoria 3 pe scara de…

- "Acesta este cel mai eficient pas pe care statul nostru il poate face pentru a combate schimbarile climatice. Timp de zeci de ani, am lasat mașinile sa polueze aerul pe care il respira copiii și familiile noastre. Californienii nu ar trebui sa se ingrijoreze de faptul ca mașinile lor vor da astm…

- Uraganul Sally, care a atins miercuri zona de uscat pe coasta americana a Golfului Mexic, s-a deplasat joi spre nord-est, unde se prognozeaza ca va aduce cantitati de apa de peste 30 de centimetri in unele regiuni, la o zi dupa ce a inundat strazi si a provocat pene de curent care au afectat sute…

- Uraganul Sally a lasat un dezastru in urma, pe coasta de sud-est a Statelor Unite. Furtuna a luat pe sus barci și acoperișuri, a smuls copacii din pamant și a prabușit linii de energie electrica. Drumurile au fost inundate, deoarece ploaia nu se mai oprește. Vantul puternic, care batea cu peste 160…