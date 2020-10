Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de culoare, Juanita Holmes, a fost numita joi in unul dintre posturile-cheie ale Politiei newyorkeze, stabilind astfel o premiera ce ar trebui sa contribuie la cresterea increderii rezidentilor in acest organism municipal, vizat de numeroase critici dupa aparitia miscarii Black Lives Matter,…

- Primarul democrat al orasului New York, Bill de Blasio, a numit-o joi pe Juanita Holmes in functia de director al Departamentului de patrulare, plasand-o astfel la conducerea celor 77 de comisariate si a majoritatii politistilor din New York Police Department (NYPD), principala politie municipala din…

- Wilton Gregory, primul afro-american numit cardinal si cunoscut drept un diplomat rafinat, a tinut prima pagina a ziarelor in iunie cand l-a criticat pe presedintele Donald Trump care a aparut tinand o Biblie in mana in fata unei biserici istorice din Washington, la o zi dupa ce politia a folosit gaze…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei în Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune…

- Donald Trump s-a infectat cu coronavirus, potrivit unui mesaj postat pe Twitter. In urma cu nici jumatate de an, președintele minimaliza gravitatea epidemiei de COVID-19, negand ce spuneau experții mondiali in sanatate, ba chiar s-a opus multa vreme purtarii maștilor faciale.In luna martie, cand coronavirusul…

- Contul de Twitter al unui fost candidat la președinția Statelor Unite raspândește conspirații de dincolo de mormânt, scrie The Hill.Herman Cain, un fost om de afaceri și candidat la nominalizarea Partidului Republican pentru președinția Statelor Unite, a murit luna trecuta din cauza…

- Un nou caz implicand un politist alb in misiune si un afro-american impuscat provoaca reactii amestecate in Statele Unite, unde contestarii fortelor de ordine sunt puternic contrati de civili inarmati. Kenosha, un oras de 100.000 de locuitori de pe malul Lacului Michigan, in Wisconsin, este teatrul…

- Statele Unite vor trimite în scurt timp în Taiwan delegația la cel mai înalt nivel dupa ce a încetat sa recunoasca diplomatic, în 1979, insula, un anunț care a provocat miercuri furia Chinei, scrie AFP.În plina perioada de degradare a relațiilor dintre China…