Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a comunicat reținerea a trei membri ai unui grup internațional de traficanți de narcotice și confiscarea a 699 de kilograme de cocaina din America Latina , care se preconiza sa fie vandute in Rusia și UE, scrie Rador.

Presa ucraineana scrie ca fostului sef al complexului monahal Lavra Pecerska din Kiev, controversatul mitropolit Pavlo, subordonat Patriarhiei Moscovei, i s-a adus la cunostinta faptul ca are calitatea de suspect intr-un dosar penal si ca locuinta sa va fi percheziționata.RBC citeaza in acest sens…

Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, a declarat ca ramane optimist și nu crede intr-un sprijin militar al Chinei pentru Rusia, relateaza Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca Curtea Penala Internationala are de indeplinit un rol important in a face dreptate in cazul crimelor comise in tara sa de la inceputul invaziei Rusiei, in urma cu un an. Zelenski s-a intalnit cu procurorul-sef al CPI, Karim Khan. Acesta a vizitat…

Iranul a dezvoltat o racheta de croaziera cu o raza de acțiune de 1.650 km, a declarat vineri un comandant de rang inalt din cadrul Garzilor Revoluționare, ceea ce ar putea atrage ingrijorarea Occidentului dupa folosirea de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul din Ucraina, scrie Rador.

Ministerul rus al Justiției a inclus-o pe cantareața Zemfira (Ramazanova) pe lista agenților straini din Rusia, precum și pe fostul deputat al Dumei de Stat Dmitri Gudkov și pe analistul politic Abbas Galliamov, care a parasit Rusia, scrie Rador.

Ministerul rus al Apararii a anuntat, vineri, ca a efectuat atacuri masive cu rachete asupra infrastructurii de energie a Ucrainei, in ultimele 24 de ore, potrivit agentiei de presa RIA, relateaza REUTERS, potrivit Rador.

Seful Administratiei Militare Regionale Harkov, Oleh Sinehubov, a informat ca rușii au bombardat orasul Kupiansk, in cursul diminetii de marti, lovind cladiri rezidențiale, relateaza Rador. Potrivit oficialului, incendii de amploare a fost raportate in urma bombardamentelor rusesti.