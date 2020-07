Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din SUA, statul Oklahoma, a fost impușcata in timp ce incerca sa inlature un steag nazist din curtea unui barbat ce obișnuia sa se imbrace in uniforma de asemanatoare cu cea folosita de forțele germane SS in trecut, potrivit BBC.

- Canadianca Stacey Allaster a devenit prima femeie numita la conducerea US Open, turneul de tenis de Mare Slem care are loc la New York, informeaza presa din Statele Unite. Allaster, in varsta de 56 ani, fosta presedinta a circuitului feminin de tenis intre 2009 si 2015, lucreaza incepand…

- Acum, milionarul a calcat din nou ”pe bec” dupa ce nu a respectat condițiile de carantina, acesta alegand sa paraseasca fara voia autoritaților un astfel de centru. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Satu Mare il ancheteaza pe Beni Țanțaș pentru zadarnicirea combaterii bolilor. ”Va facem…

- Prețul petrolului american a revenit pe teritoriu pozitiv, dupa ce luni s-a prabușit la - 37,63 dolari, prima cotație negativa din istorie Dupa ce luni a coborat pentru prima data in istorie pe teritoriu negativ, cotatia barilului de petrol american a revenit marti dimineata pe pozitiv, pe bursele din…

- Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș a anunțat, duminica seara, trei decese noi cauzate de infecția cu noul coronavirus. Astfel, numarul total de decese in județul Mureș a ajuns la 23. Femeie in varsta de 35 ani Internata in Spitalul Municipal Sighișoara, secția Boli Infecțioase…

- O femeie infectata din Statele Unite care a nascut în timp ce era în coma și-a vazut copilul abia acum. S-a întâmplat la doua saptamâni de la naștere, iar la momentul emoționant au participat și cadrele medicale din spital. Acum 14 zile, Yanira Soriano a nascut…

- O femeie din Statele Unite ale Americii susține ca s-a infectat cu noul coronavirus, deși s-a izolat timp de trei saptamani. Ar fi luat, totuși, COVID-19, de la niște plase de cumparaturi ce i-au fost aduse la ușa.