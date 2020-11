Stiri pe aceeasi tema

- O curte de apel federala a SUA a respins vineri cererea candidatului republican la presedintia SUA, presedintele in exercitiu Donald Trump, de a bloca declararea contracandidatului sau democrat Joe Biden drept castigator al electorilor din statul cheie Pennsylvania, transmite Reuters. Verdictul…

- Pennsylvania a certificat marti rezultatele alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie in acest stat american, a transmis guvernatorul Tom Wolf, un anunt care cimenteaza victoria democratului Joe Biden in acest stat-cheie, informeaza Reuters si AFP. 'Astazi, Departamentul de Stat din Pennsylvania…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Joseph Biden va adopta, in cazul in care va deveni presedinte al SUA, o abordare politica radical diferita fata de cea a Administratiei Donald Trump, axata pe trei directii, dar modificarile vor fi mai mult in materie de stil, mai degraba decat de continut, conform cotidianului Financial Times, potrivit…