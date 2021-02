Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a primit marti o solicitare oficiala din partea companiei Janssen (filiala belgiana a companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson) pentru autorizarea conditionata a vaccinului acesteia anti-COVID-19, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Daca va primi autorizatia, acest vaccin va fi al treilea in Statele Unite, dupa cele dezvoltate de Pfizer/BioNTech si Moderna. Dr. Paul Stoffels, director stiintific la Johnson & Johnson, a transmis joi intr-un comunicat citat de NBC News: „Inscrierea de azi pentru autorizatie de utilizare de urgenta…

- In urma acestui aviz, care are un caracter neconstrangator, Agentia americana a medicamentului (FDA) urmeaza sa-i dea unda verde foarte rapid, iar vaccinul Moderna urmeaza sa devina al doilea vaccin autorizat intr-o tara occidentala. Avizul a fost aprobat cu 20 de voturi si o abtinere. Avizul raspunde…

- Un grup de experți din cadrul Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite s-a reunit joi pentru autorizarea in regim de urgența a vaccinului Moderna, care ar putea deveni al doilea ser anti-COVID-19 din SUA, dupa Pfizer, anunța Business Insider.Unul dintre experți care a urmarit…

- Daca FDA va accepta recomandarea comisiei pentru vaccinuri si produse biologice asociate, care nu are caracter obligatoriu, ceea ce este de asteptat, acest fapt ar marca un moment de referinta al pandemiei de Covid-19, care a infectat peste 15,4 milioane de oameni si a ucis aproximativ 290.000 de persoane…

- Compania americana Moderna a anuntat ca va depune luni cererea de autorizare in regim de urgenta a vaccinului sau dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 la Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite si la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), dupa ce rezultatele complete…

