Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile impuse de Facebook asupra contului președintelui Donald Trump vor continua cel puțin in urmatoarele doua saptamani și poate „la nesfarșit”, a anunțat CEO-ul Mark Zuckerberg, potrivit CNN .„Credem ca riscurile de a permite președintelui sa continue sa foloseasca serviciul nostru in aceasta…

- Trump, care a refuzat sa isi recunoasca infrangerea in alegeri in fata presedintelui ales Joe Biden, le-a cerut sustinatorilor sai sa vina miercuri la o demonstratie. Shopify a anuntat ca evenimentele recente au aratat ca actiunile lui Trump ii incalca politicile, care interzic promovarea sau sustinerea…

- ”Din cauza evenimentelor tulburatoare care au avut loc ieri (miercuri n.r.) si avand in vedere ca alegerile au fost certificate, incepand de astazi orice canal care posteaza video-uri noi care includ afirmatii false, incalcand politicile noastre, vor primi o abatere”, a anuntat compania intr-un comunicat.…

- Proiectul pentru aparare, in valoare de 740 de miliarde de dolari, a fost adoptat de ambele camere ale Congresului cu o majoritate de doua treimi, dar trebuie sa treaca si de veto-ul presedintelui. Trump a risipit sperantele sustinatorilor proiectului, ca sprijinul bipartizan puternic de care beneficiaza…

- Comentariile facute de Cook, care nu s-a referit la numele rivalilor Apple, au avut loc in timp ce Facebook si-a intensificat criticile la adresa politicilor Apple. ”Unii oameni privesc Silicon Valley ca pe un monolit. In mod special, pun companiile mari in aceeasi galeata…Unele dintre cele mai mari…

- Donald Trump a amenintat marti seara ca va bloca prin veto proiectul privind bugetul militar pentru 2021 daca Congresul nu elimina legea care protejeaza statutul juridic al retelelor de socializare, relateaza AFP și Washington Post citate de Agerpres.„Sectiunea 230, care este un cadou…

- Eric Schmidt, fostul CEO de la Google, spune ca rețelele sociale sunt „amplificatoare pentru idioți, iar „excesele“ din mediile sociale vor provoca probabil reglementari mai stricte ale platformelor de internet in anii urmatori, scrie Bloomberg, citat de hotnews . Schmidt, care a parasit consiliul de…