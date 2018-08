Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia militara sub comandament saudit care intervine in Yemen impotriva rebelilor houthi a anuntat vineri deschiderea unei anchete in legatura cu un raid aerian care a dus la moartea a cel putin 29 de copii intr-un autobuz, relateaza AFP si Reuters. ''Comandamentul coalitiei…

- Cel putin 29 de copii cu varsta pana in 15 ani au fost masacrati joi intr-un atac aerian care a vizat autobuzul la bordul caruia se aflau, intr-o piata foarte frecventata, la Dahyan, intr-o zona din nordul Yemenului aflata sub controlul rebelilor huthi, potrivit Comitetului International al Crucii Rosii…

- Doi copii si trei adulti au fost raniti intr-un accident produs joi dupa-amiaza pe DN64, la Ramnicu Valcea, traficul rutier in zona fiind blocat pe sensul Dragasani - Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Balteanu.