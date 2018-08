Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane care s-au alaturat in urma cu cativa ani gruparii Stat Islamic (SI) pentru a lupta in Siria si Irak au fost privati de cetatenia australiana, a anuntat guvernul, joi, citat de dpa. Celor cinci, trei barbati si doua femei, toti cu dubla cetatenie, nu li se va permite revenirea…

- Militanti ai gruparii jihadiste Stat Islamic (ISIS) din sudul Siriei tin ostatici peste 30 de femei si copii, care au fost rapiti, potrivit informatiilor, saptamana trecuta, in urma unui raid al ISIS intr-o zona dominata de minoritatea etnica a druzilor, transmite rador.ro.

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, scrie agerpres.ro.

- Peste 150 de oameni au murit miercuri intr-o serie de atacuri revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic (SI) in sudul Siriei, unul dintre cele mai grave bilanțuri de la inceputul razboiului, in 2011, scrie AFP.

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, informeaza miercuri dpa. Cei sase au fost descrisi ca lideri si planificatori, potrivit unui comunicat…

- Studenta sau spioana? Este o intrebare care a aparut dupa arestarea unei tinere din Rusia aflate in prezent in Statele Unite si care isi cauta inca raspunsul. Daca seful diplomatiei ruse acuza ca este vorba de un dosar intocmit in baza unor „acuzatii false“, Departamentul american al Justitiei vede…

- O cetateana rusa in varsta de 29 de ani, Maria Butina, care locuieste la Washington, a fost arestata si inculpata pentru conspiratie in vederea infiltrarii unor organizatii politice americane in beneficiul Guvernului rus, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP.

- Departamentul de Justitie american a anuntat miercuri eliberarea in curand in Siria a unui american acuzat ca a luptat pentru gruparea Stat Islamic (SI) si detinut de fortele americane in Irak de peste opt luni, relateaza France Presse. Intr-o declaratie, Departamentul de Justitie (DoJ) a…