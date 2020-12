O agentie federala independenta responsabila cu etica din Statele Unite i-a cerut luni presedintelui Donald Trump sa il sanctioneze pe consilierul economic Peter Navarro pentru ca nu si-a respectat obligatiile profesionale adoptand pozitii partizane in timpul campaniei electorale prezidentiale, transmite AFP. Intr-o scrisoare adresata presedintelui american in exercitiu, Henry Kerner, care conduce Biroul consilierului special (OSC), sustine ca Navarro "a participat la activitati politice ilicite" incalcand prevederile legii care interzice angajatilor guvernamentali sa apere in public anumite pozitii.…