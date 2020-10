Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump, l-a luat in deradere pe oponentul sau, Joe Biden, pe care il considera cel mai slab candidat din istorie. Actualul lider de la Casa Alba a spus, mai in gluma, mai in serios, ca va parasi Statele Unite daca va pierde in fața lui.

- Twitter a anuntat ca a blocat luni contul presedintelui Donald Trump din cauza ca acesta a incalcat politica companiei si a difuzat adresa de e-mail a unui ziarist de la New York Post, relateaza dpa. Contul presedintelui a fost blocat pana cand postarea a fost eliminata, a confirmat gigantul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca iese din spital in aceasta seara, la ora locala 18.30. Liderul de la Casa Alba le-a transmis cetațenilor sa nu se teama de coronavirus, deși SUA este in cotinuare cea mai afectata țara de pandemie, cu peste 7.650.000 cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2…

- Liderul de la Casa Alba a facut o prima declarație dupa internarea in spital, ulterior confirmarii sale cu noul coronavirus. Mesajul video a fost postat pe contul oficial de Twitter al lui Donald Trump. Incepand prin a mulțumi cadrelor medicale de la Centrul Walter Reed, unde a fost dus cu un elicopter,…

- Președintele SUA Donald Trump și-a facut testul pentru Covid-19, dupa ce unul dintre principalii sai consilieri, Hope Hicks, a fost diagnosticat cu coronavirus. Rezultatul a ieșit pozitiv! Este o mare lovitura pentru șeful de la Casa Alba, care se afla in plina campanie electorala pentru un nou mandat. Donald…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca va cere un "test antidoping" inaintea dezbaterii cu Joe Biden, vorbind despre suspiciunile sale in legatura cu adversarul sau democrat, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: Bancile au facut in Romania, in plina criza, un profit mai…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca va accepta candidatura republicana pentru un al doilea mandat in timpul unui discurs in direct de la Casa Alba, saptamana viitoare, confirmand intentiile exprimate anterior care i-au atras critici din partea democratilor si chiar a unor colegi…