Un numar record de femei se afla in cursa pentru a intra in Congresul american in noiembrie, cand vor avea loc alegerile la mijloc de mandat, o evolutie ce survine dupa un an marcat de miscarea #MeToo si de activism impotriva presedintelui Donald Trump, noteaza miercuri AFP.



Dupa o noua serie de alegeri primare marti seara, mai mult de 180 de femei vor incerca sa castige un loc in Camera Reprezentantilor a Congresului federal.



'Este oficial, am batut recordul de femei nominalizate sub stindardul marilor partide pentru Camera', a salutat centrul de studii specializate…