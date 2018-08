SUA nu vor putea sa impiedice Iranul sa exporte petrol, a declarat ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, citat de un ziar iranian, relateaza Reuters.



Oficiali americani au afirmat in ultimele saptamani ca intentioneaza sa reduca exporturile de petrol ale Iranului la zero ca mijloc de a presa Teheranul sa puna capat programelor sale nuclear si de rachete precum si implicarii in conflictele regionale din Siria si Irak.



"Daca americanii vor sa ramana cu aceasta idee simplista si imposibila, ar trebui sa stie si consecintele acesteia", a spus Zarif. "Nu pot crede…