Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu cauta sa rastoarne regimul iranian, ci sa obtina de la el ”o schimbare radicala” de comportament, a declarat miercuri consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump John Bolton, relateaza AFP. Bolton a evocat in fata presei, la Ierusalim, decizia…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat miercuri ca Statele Unite nu doresc o schimbare de regim in Iran, ci sa obtina din partea acestuia "o schimbare radicala" de comportament, relateaza AFP si Reuters. "Pentru a fi clar, politica americana nu este…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat miercuri ca Statele Unite nu doresc o schimbare de regim in Iran, ci sa obtina din partea acestuia "o schimbare radicala" de comportament, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. "Pentru a fi clar, politica…

- Consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, John Bolton, si premierul israelian Benjamin Netanyahu au indemnat tarile europene sa-si intensifice presiunile asupra Iranului, in cursul unei intalniri, luni, la Ierusalim, relateaza AFP. John Bolton a sosit duminica…

- Oficialitati americane au afirmat in ultimele saptamani ca intentioneaza sa reduca exporturile de petrol ale Iranului la zero ca mijloc de a presa Teheranul sa puna capat programelor sale nuclear si de rachete precum si implicarii in conflictele regionale din Siria si Irak."Daca americanii…

- Intr-un interviu televizat, cu cateva ore inaintea reimpunerii unor sanctiuni americane dure Iranului, presedintele iranian Hassan Rohani a acuzat Washingtonul ca ”vrea sa lanseze un razboi psihologic contra natiunii iraniene si sa provoace disensiuni” intre iranieni.Este prima reactie…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a lansat, duminica, mai multe atacuri la adresa liderilor de la Teheran, comparandu-i cu "mafia" si promitand sprijin iranienilor care nu sunt multumiti de actualul lor guvern. Intr-un discurs adresat in California unei audiente majoritar iranian-americana,…

- Donald Trump a lansat aceste amenintari la adresa Iranului luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, dupa ce Rohani a declarat duminica ca "americanii trebuie sa inteleaga ca pacea cu Iranul este mama oricarei paci, iar razboiul cu Iranul este mama tutuor razboaielor". "Sa nu mai ameninti niciodata…