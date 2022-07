Șase personalități vor primi titlul de cetățean de onoare al Timișoarei

Șase personalități din comunitatea timișoreană vor primi în acest an titlul de cetățean de onoare al Timișoarei. Acordarea unor astfel de titluri are loc an de an cu ocazia Zilei Timișoarei. Beneficiari sunt apărători și luptători pentru libertate,… [citeste mai departe]