SUA au responsabilitatea de a conduce in zona Pacificului si 'nu vor ceda niciun centimetru' altor tari care cred ca au un sistem politic mai bun, a declarat ministrul american al apararii, Mark Esper, intr-un atac putin voalat la adresa Chinei, transmite Reuters. Vorbind in cursul unei vizite in Hawaii miercuri, Esper a afirmat ca SUA spera sa colaboreze cu China pentru a o determina sa respecte ordinea internationala bazata pe reguli, chiar daca Beijingul a esuat in mod repetat sa-si respecte angajamentele si isi continua modernizarea agresiva a armatei. China nu si-a respectat promisiunile…