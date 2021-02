Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca SUA nu vor accepta niciodata anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba in ziua in care se implinesc 7 ani de la acest eveniment, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca SUA nu vor accepta niciodata anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba in ziua in care se implinesc 7 ani de la acest eveniment.

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca țara sa nu va accepta „niciodata” anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea și ca SUA vor fi mereu alaturi de Ucraina, într-o declarație care marcheaza aniversarea a șapte ani de la eveniment, relateaza AFP."Statele Unite…

- Presedintele american, Joe Biden, nu intentioneaza sa adreseze o invitatie Rusiei pentru a participa la G7, a facut cunoscut vineri Casa Alba, spre deosebire de predecesorul sau Donald Trump care s-a aratat favorabil acestei idei, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele american, Joe Biden, nu intentioneaza sa adreseze o invitatie Rusiei pentru a participa la G7, a facut cunoscut vineri Casa Alba, spre deosebire de predecesorul sau Donald Trump care s-a aratat favorabil acestei idei, noteaza AFP. "Nu cred ca vom adresa noi invitatii Rusiei ori sa reiteram…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Presedintele american Joe Biden va cauta sa prelungeasca cu cinci ani tratatul de limitare a armelor nucleare strategice New START cu Rusia, a relatat joi publicatia Washington Post, citand inalti responsabili americani sub rezerva anonimatului, potrivit Reuters, potrivit Agerpres. Candidatul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a apreciat joi drept "partial admisibila" plangerea depusa de Ucraina impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in 2014, o decizie pe fond urmand sa intervina "la o data ulterioara", relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Kievul acuza Moscova ca s-a facut…