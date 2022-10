Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat vineri ca Statele Unite vor lua in considerare toate mijloacele de a promova diplomatia in relatia cu Rusia daca observa o deschidere, dar in acest moment Moscova nu da semne de disponibilitate sa se angajeze in discutii semnificative, informeaza Reuters.

- Statele Unite sunt „pregatite” sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge „in directia opusa”.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat marti ca Statele Unite si aliatii sai "nu vor recunoaste niciodata" anexarea de catre Rusia de teritorii in Ucraina, relateaza AFP, citat de Agerpres. "Noi si multe alte tari am fost clari. Nu vom recunoaste, nu vom recunoaste niciodata, anexarea…

