- Artem Dzyuba, 34 de ani, capitanul naționalei din Rusia, a declarat: „Istoria va judeca mai tarziu ce e bine și ce e rau, dar cred ca facem ceea ce trebuie". Cand a trecut mai mult de un an de la inceputul razboiului din Ucraina și rușii continua sa atace țara vecina, un nume important al Moscovei face…

- Kremlinul a afirmat miercuri ca nu crede declaratia consilierului prezidential ucrainean Mihailo Podoliak conform careia Ucraina nu lanseaza atacuri contra unor tinte aflate pe teritoriul Rusiei, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit la o zi dupa ce oficialitati…

- Sebastian Burduja, ministrul Digitalizarii, a confirmat ca Romania s-a confruntat cu atacuri cibernetice venite din zona Rusiei in debutul invaziei in Ucraina, precizand ca acestea nu au fost unele sofisticate si nu au pus probleme. El a mentionat ca sistemul de aparare cibernetica al tarii noastre…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a insistat miercuri pentru continuarea asistentei militare pentru Ucraina, admitand insa ca, in pofida armamentului masiv furnizat de Occident pentru crearea conditiilor de negocieri, Rusia nu pare sa se pregateasca de pace, informeaza…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa intensifice sanctiunile impotriva Rusiei, din cauza invaziei militare in Ucraina, a afirmat miercuri cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, subliniind insa ca Berlinul nu vrea sa participe la "competitia" pentru furnizarea de armament. Fii la curent cu cele mai…

- „Pe Putin il susțin unii dintre cei saraci, batrani și proștii, dar și unii reprezentanți ai diferitor minoritați, cu mentalitate de homo-sovieticus”, afirma deputatul PAS, Oazu Nantoi, pentru presa din Ucraina. Acesta a precizat ca PAS lucreaza la modificarea legislației in lupta cu coloana a 5-a a…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins ordinul Rusiei privind un armistițiu cu ocazia Craciunului pe rit vechi. El a spus ca este un truc pentru a opri progresul forțelor ucrainene in regiunea Donbas din estul țarii și pentru a aduce mai multe forțe ruse in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 312. Anul 2023 va fi anul "victoriei" in razboiul impotriva Rusiei, a proclamat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in urarile sale de Anul Nou, scrie AFP.