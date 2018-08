Statele Unite "nu sunt dispuse sa astepte prea mult" pentru ca Phenianul sa ia masuri pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene, a declarat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, relateaza Reuters. La summitul din iunie din Singapore, liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump au ajuns la un acord care prevede renuntarea de catre Phenian la programul sau nuclear, insa cele doua tari inca nu au facut pasi concreti pentru a atinge acest obiectiv. "Mingea este in terenul Coreei de Nord", le-a spus Haley jurnalistilor in timpul unei vizite in Columbia, unde…