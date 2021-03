Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat, joi, ca intentioneaza sa candideze în scrutinul prezidential din 2024, informeaza publicatia The Hill. Pe fondul speculatiilor conform carora ar urma sa aiba un singur mandat, Joseph Biden, în vârsta de 78 de ani, a fost întrebat…

- Premierul japonez, Yoshihide Suga, intentioneaza sa viziteze Statele Unite in aprilie, fiind astfel primul lider strain care se intalneste personal cu presedintele american, Joe Biden, a anuntat vineri guvernul japonez, noteaza AFP. "Daca circumstantele permit, premierul Suga va vizita Statele Unite…

- Președintele american Joe Biden va retrage sprijinul pe care Statele Unite l-au oferit ofensivei militare saudite din Yemen, o campanie care a adancit criza umanitara și suferințele din țara cea mai saraca din peninsula araba, a anunțat Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate naționala…

- ]Trupele internationale intentioneaza sa ramana in Afghanistan dincolo de luna mai, termenul prevazut in acordul Statelor Unite cu insurgentii talibani, au declarat patru oficiali ai NATO, ceea ce ar putea escalada tensiunile cu talibani care cer retragerea in totalitate, transmite Reuters.

- Fortele internationale intentioneaza sa ramana in Afganistan dincolo de termenul din mai prevazut in acordul incheiat de Statele Unite cu talibanii in februarie 2020, afirma patru responsabili din NATO, citati duminica de Reuters, o decizie care ar putea duce la escaladarea tensiunilor cu insurgentii,…

- Presedintele american Joe Biden va discuta vineri telefonic cu premierul canadian Justin Trudeau, acesta urmand sa fie primul sau dialog cu un lider strain in calitate de sef al statului, conform anuntului facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza joi AFP. Cei doi lideri "vor…

- Președintele ales Joe Biden și-a anunțat vineri intenția de a deschide „mii” de centre pentru a accelera campania de vaccinare din Statele Unite, potrivit AFP.„Vom folosi toate resursele guvernului federal pentru a înființa mii de centre de vaccinare locale”, în…