- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va lua in considerare posibilitatea ridicarii sancțiunilor impotriva Rusiei numai daca Moscova va lua masuri pentru o cooperare cu SUA in Siria și Ucraina, potrivit unui interviu acordat Reuters. Trump a menționat ca va lua in considerare posibilitatea ridicarii…

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat duminica in cadrul unei emisiuni televizate ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in atacul din Venezuela din timpul discursului presedintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat duminica in cadrul unei emisiuni televizate ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in atacul din Venezuela din timpul discursului președintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.„Pot spune cu cea mai…

- SUA si Rusia vor lucra impreuna pentru a garanta securitatea Israelului, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa intalnirea avuta la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit Reuters. ''Am discutat amandoi cu Bibi (premierul israelian Benjamin Netanyahu) si ei ar…

- Israelul va impiedica orice tentativa de incalcare a frontierelor sale, a avertizat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, inaintea intalnirii sale cu presedintele rus Vladimir Putin, la Moscova, transmite Reuters. Intrevederea cu Vladimir Putin se va concentra pe evenimentele din Siria si…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a plecat miercuri spre Moscova, unde se va intalni cu presedintele rus Vladimir Putin pentru discutii cu privire la conflictul din Siria si la eforturile de pace intre israelieni si palestinieni, transmite dpa. ''Este foarte important pentru…

- Rusia considera ca doar trupele siriene ar trebui sa mentina prezenta de-a longul frontierei sudice a Siriei, in apropierea Iordaniei si Israelului, afirma ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Armata israeliana a confirmat bombardamentul, precizand ca a actiunea militara a fost efectuata ca reactie la plasarea unui dispozitiv exploziv in apropierea gardului de la frontiera intre Israel si Fasia Gaza. Dispozitivul a explodat in cursul dezamorsarii, fara sa se inregistreze victime. In…