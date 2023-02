Stiri pe aceeasi tema

Departamentul de Comerț al SUA a adaugat vineri șase entitați chineze pe lista neagra dupa ce un balon de supraveghere chinez a fost detectat și doborat saptamana trecuta in Statele Unite, scrie Rador.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, anunța ca social-democrații vor organiza un congres extraordinar pentru modificarea statutului. Este vizata modalitatea de desemnare a candidatului PSD pentru alegerile prezidențiale, Ciolacu fiind in continuare susținator al ideii ca viitorul candidat ar putea veni…

Nimrata Nikki Haley, fost guvernator al statului american Carolina de Sud și membru proeminent al aripii neoconservatoare a Partidului Republican, ar urma sa candideze la alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024. Cel mai probabil ea va fi contracandidatul lui Donald Trump in cadrul alegerilor…

Statele Unite au mai acuzat inca patru barbati de implicare in asasinatul presedintelui haitian Jovenel Moise, care a avut loc in urma cu doi ani. Suspectii au fost arestati in Haiti si transferati catre o inchisoare din Florida, scrie Rador.

Liderul Forta Dreptei, fostul premier liberal Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Prima News TV, ca el ar invinge candidatul PSD la prezidențiale in turul 2 și ca social-democrații au o singura varianta de caștig, potrivit news.ro.

Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marti in emisiunea Talk News de la Prima News TV, ca nu va mai candida la alegerile prezidentiale, dupa ce a facut-o de trei ori pana acum, dar ca partidul va avea sigur candidat la alegerile din 2024, informeaza agenția de presa News.ro.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la emisiunea modearta de Victor Ciutacu la Romania TV, ca Romania are nevoie de un presedinte de stanga, care ar putes fi chiar un intelectual neinregimentat intr-un partid.

Aviația turca a continuat ieri sa bombardeze poziții ale milițiilor kurde din nordul Irakului și Siriei, inclusiv o baza folosita și de forțele coaliției antijihadiste conduse de Statele Unite, informeaza Rador.