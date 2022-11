SUA nu doresc o confruntare cu China (Kamala Harris)

Stiri pe aceeasi tema

Guvernul chinez și-ar plati cetațenii pentru a se casatori cu musulmani in incercarea de a elimina populația uigura care traiește in regiunea de nord-vest a țarii, se arata intr-un raport recent, citat de CNN.

Presedintele Chinei, Xi Jinping, a afirmat, joi, ca zona Asia-Pacific nu trebuie sa devina spatiu de confruntare intre marile puteri rivale, avertizand asupra riscurilor reaparitiei unor tensiuni specifice fostului Razboi Rece.

Intalnirea bilaterala dintre Joe Biden și Xi Jinping luni, in Bali, pe marginea Summitului G20 prezidat de Indonezia, este poate unul dintre cele mai importante evenimente geopolitice ale anului.

Liniile de comunicatie intre Statele Unite si China vor ramane deschise, pentru a evita conflictele, a declarat duminica presedintele american Joe Biden la summitul ASEAN (Asociatia Natiunilor din Sud-Estul Asiei) din Cambodgia, conform unui comunicat al Casei Albe preluat de Reuters.

Presedintele rus Vladimir Putin a numit provocatoare si a catalogat drept actiuni „iraționale" vizitele in Taiwan ale oficialilor americani de rang inalt – cu referire la președintele Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, pe care o descrie drept „bunica" –, contribuind la deteriorarea relațiilor…

Supravegherea pe strada si in mediul online a atins un nivel fara precedent in China de la venirea la putere in 2012 a presedintelui Xi Jinping, care a combinat tehnologia, legislatia si ideologia pentru a reprima orice amenintare la adresa ordinii sociale, comenteaza AFP.

Vicepresedintele american Kamala Harris a sosit, joi, in Coreea de Sud pentru o vizita ce vizeaza sa sublinieze forta aliantei dintre Washington si Seul, a doua zi dupa teste cu rachete balistice lansate de Coreea de Nord, informeaza AFP.

China și Rusia nu s-au apropiat niciodata de formarea unei noi ordini mondiale in favoarea lor, iar razboiul dezlanțuit de Rusia impotriva Ucrainei nu a facut decat sa intareasca determinarea Occidentului, relateaza CNN intr-o analiza.