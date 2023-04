Stiri pe aceeasi tema

- Administratia SUA a transmis marti ca nu are nicio dovada ca Egiptul ar fi furnizat arme Rusiei si si-a reafirmat alianta cu tara araba, in ciuda unor documente divulgate de The Washington Post care dezvaluie ca Egiptul planuia sa aprovizioneze Rusia cu rachete, transmite EFE.

- O parte a unui document strict secret, datat 17 februarie, citat de Washington Post, rezuma presupuse discutii intre presedintele Sisi, general in retragere, si oficiali militari egipteni de rang inalt si face referire, de asemenea, la planurile de a furniza Rusiei munitii de artilerie si praf de pusca.…

- Belgradul „s-a apucat” sa tremure sub zapada rara de primavara ce a cazut recent, dar i-a facut pe unii sa se bucure de aceata revenire a iernii. Oamenii din Belgrad au vazut revenirea iernii marți (4 aprilie), cand zapada abundenta și vanturile puternice, neobișnuite pentru primavara, au maturat cea…

- Casa Alba a declarat joi ca are noi dovezi ca Rusia cauta din nou arme in Coreea de Nord pentru a alimenta razboiul din Ucraina, de data aceasta in cadrul unei ințelegeri care ar oferi in schimb Pyongyangului alimente și alte produse de baza necesare. Este cea mai recenta acuzație potrivit careia Rusia,…

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ce priveste Ucraina, a afirmat un purtator de cuvant al Casei Albe, critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP. Beijingul „nu a condamnat” invazia rusa, „nu a incetat…

- Președintele Joe Biden și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor intalni la Casa Alba pe 10 martie, a transmis președinția SUA , joi, 2 martie. Principalele subiecte de discuție vor fi cooperarea dintre Statele Unite și Uniunea Europeana in sprijinul Ucrainei pentru a-și apara suveranitatea…

- In acest context, Coreea de Nord face un pas in spate in ceea ce privește promisiunea de a ajuta Rusia in razboiul cu Ucraina. arata sursa citata. Coreea de Nord și-a aratat, anul trecut, intenția de a ajuta Rusia in a reconstrui teritoriile afectate de razboi. La acel moment, aproximativ 1.000 de muncitori…

- Declarațiile cu privire la amenințarea la adresa securitații Armeniei din partea Rusiei sunt absurde, Moscova este hotarata sa consolideze relațiile sale cu Erevanul, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, in cadrul unui briefing. Purtatorul de…