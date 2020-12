SUA nu au scăpat! A fost descoperit primul caz de infectare cu noua tulpină a Covid-19 Statele Unite ale Americii au raportat, marți, primul caz de infectare cu noua tulpina a coronavirusului, care circula in Marea Britanie din septembrie. Conform guvernatorului statului Colorado, Jared Polis, un barbat de 20 de ani, care nu a calatorit recent, este infectat. „Sunt multe lucruri pe care nu le stim despre aceasta noua varianta, dar cercetatorii din Marea Britanie avertizeaza lumea ca este cu mult mai contagioasa”, a spus Polis. In ultimele luni, multe mutații ale coronavirusului au fost descoperite, insa pana in prezent niciuna dintre acestea nu au avut impact semnificativ legat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au raportat marti primul caz de infectare cu noua varianta a coronavirusului din Marea Britanie, despre care cercetatorii spun ca este mult mai contagioasa, relateaza NBC, citata de News.ro.Guvernatorul statului Colorado, Jared Polis, a anuntat ca un barbat in varsta de 20 de ani, care…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) atrage atenția ca noua tulpina de coronavirus este mai ușor transmisibila. Momentan nu s-a dovedit științific ca noua tulpina ar fi mai severa sau mai periculoasa. Conform poziției ECDC, preluata de EFE și Agerpres, in urma analizelor s-a stabilit…

- Pacientul a sosit „in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din Roma, mai precizeaza ministerul italian, adaugand ca acestia si contactii lor sunt in izolare.Guvernul italian a decis duminica suspendarea legaturilor aeriene cu Regatul Unit al Marii Britanii…

- Convocarea statelor membre s-a facut prinmecanismul integrat al UE pentru un raspuns politic la crize (IPCR), care are ca scop luarea unor decizii rapide si coordonate la nivelul UE in cazul unor crize importante si complexe, potrivit Agerpres.Pentru pregatirea acestei reuniuni, cabinetul presedintelui…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a realizat o proiecție a modului in care va evolua pandemia de COVID-19 in toate statele membre UE, ținand cont de restricțiile impuse de fiecare țara in parte. Potrivit grficelor prezentate in raportul ECDC, in Romania, nnumarul cazurilor și…

- Organizația Mondiala a Sanatații apreciaza ca va exista un val trei al pandemiei in Europa la inceputul anului viitor in cazul in care guvernele repeta masurile slabe de prevenire a valului doi. Aprecierile au fost facute de David Nabarro din cadrul OMS. El a aratat ca guvernele „nu au construit infrastructura…

- Economiile din G20, cele mai dezvoltate ale lumii, au anunțat pana acum programe de ajutor financiar pentru redresarea economica in valoare totala de 11.000 miliarde dolari. Pandemia de COVID-19 a afectat aproape toate statele lumii, iar restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea raspandirii…

- Singurele tari din Spatiul Economic European ramase in zona verde sunt Grecia, Norvegia si Finlanda. In zona portocalie sunt cinci tari: Italia, Cipru, Estonia, Lituania si Letonia. Inca cinci state sunt pe lista de "codificate" din cauta lipsei de date terestre. Acesta sunt: Germania, Austria, Suedia,…