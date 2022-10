Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare totala de circa 275 milioane de dolari, care va cuprinde pentru prima data antene de satelit din rezervele armatei americane, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Statele Unite pregatesc un nou pachet de arme in valoare de 1,1 miliarde de dolari pentru a fi trimise Ucrainei, care va fi anunțat in curand, au declarat marți oficialii americani, in timp ce Washingtonul așteapta rezultatul a ceea ce numește referendumuri „false” in Ucraina. Pachetul va fi cea mai…

- Statele Unite vor livra Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 675 milioane de dolari, a anuntat joi secretarul apararii, Lloyd Austin, la baza americana Ramstein din Germania, unde s-au reunit aliatii Kievului pentru a-si coordona sprijinul, transmite AFP.

- Statele Unite ale Americii (SUA) vor anunta un nou ajutor militar de aproximativ 3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a marca Ziua Independentei sale, dar si sase luni de conflict, a indicat marti un responsabil american, scrie AFP. Casa Alba ar trebui sa anunte oficial acest ajutor miercuri, in aceeasi…

- Administratia presedintelui Joe Biden pregateste un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina in valoare de aproximativ 800 de milioane de dolari, anunt care putea fi facut chiar vineri, informeaza Reuters, care citeaza trei surse la curent cu acest subiect.

- Statele Unite(SUA) au anuntat luni ca vor trimite noi arme forțelor ucrainene care lupta impotriva invaziei ruse, in valoare de 550 milioane de dolari, inclusiv munitie pentru lansatoarele de rachete care sunt din ce in ce mai importante in lupta, relateaza France Presse. Acest ajutor va ” include in…