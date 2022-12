Stiri pe aceeasi tema

Armata poloneza are in vedere sa convoace anul viitor circa 200.000 de civili, rezervisti, voluntari si cetateni fara experienta in armata care urmeaza sa primeasca instructie militara in cazarmi, relateaza agentia EFE, informeaza Agerpres.

Volumul schimburilor comerciale intre Rusia și China a inregistrat o crestere, in perioada ianuarie-noiembrie 2022, atingand o cifra-record, care a insumat 172,4 de miliarde de dolari.

Rusia și China lucreaza la crearea unui sistem de reglementare in domeniul decontarilor tranzactiilor, fara utilizarea sistemului SWIFT, a declarat viceprim-ministrul Aleksandr Novak la cel de-al IV-lea Forum ruso-chinez de afaceri in domeniul energiei, care se desfasoara la Moscova, informeaza Rador.

Rusia ar putea avea prima companie militara privata sub tutela bisericii ortodoxe, numita Crucea Sfantului Andrei.

Iranul a construit o racheta balistica hipersonica, a informat agenția de presa semi-oficiala Tasnim, citandu-l pe comandantul aerospațial al Garzilor Revoluționare.

Țarile occidentale trebuie sa-și reduca dependența de China, dar nu pot plasa aceasta țara in aceeasi categorie cu Rusia, a declarat, vineri, inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, relateza Rador.

Rusia a efectuat joi un test reusit al rachetei sale balistice Bulava, care a fost lansata din apele Marii Albe de submarinul cu propulsie nucleara "Generalisim Suvorov" din imersiune, ce urmeaza sa intre in curand in serviciul marinei ruse, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de EFE si Reuters,

Armata rusa a lovit folosind sisteme de rachete "Smerci" asupra obiectivelor de infrastructura militara și tehnica militara ale forțelor armate ale Ucrainei, a informat Ministerul Apararii al Federației Ruse, informeaza Rador.