- Președintele american, Joe Biden, urmeaza sa anunțe joi, 21 aprilie, ca SUA vor acorda un pachet suplimentar de asistența de securitate pentru Ucraina, potrivit unui oficial citat de CNN . Liderul de la Washington va susține un discurs la Casa Alba in care ii va informa pe americani in legatura cu masurile…

- Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a anunțat ca Crucea Roșie din China va oferi asistența umanitara Ucrainei. In special, pentru aceasta vor fi alocate 10 milioane de yuani (mai mult de 1,5 milioane de dolari). Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Sky News. Anterior, președintele…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a catalogat discursul lui Volodimir Zelenski din Congresul SUA drept unul „plin de semnificatie” si a subliniat ca poporul american a ajutat Ucraina inca dinaintea izbucnirii razboiului si va continua sa sprijine Ucraina din toate punctele de vedere.

- Presedintele american Joe Biden a autorizat sambata deblocarea a 200 de milioane de dolari reprezentand arme si alte tipuri de asistenta pentru Ucraina, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters. Decizia de sambata ridica ajutorul total pentru securitate acordat de SUA Ucrainei in ultimul an la 1,2 miliarde…

- SUA va trimite Ucrainei arme antitanc, antiaeriene, armament de infanterie și diverse tipuri de muniție, precum și veste antiglonț in cadrul unui ajutor militar in valoare de 350 de milioane de dolari, a anunțat un oficial al administrației Joe Biden, informeaza CNN.

- Presedintele american Joe Biden a semnat un memorandum pentru a oferi Ucrainei pana la 600 de milioane de dolari sub forma de "asistenta militara imediata", transmite sambata dpa. Decizia intervine in contextul in care fortele ruse au avansat si mai mult catre capitala ucraineana Kiev in primele…

- Președintele Joe Biden a ordonat, vineri, Departamentului de Stat al SUA sa acorde Ucrainei sprijini militar in valoare de 350 de milioane de dolari, potrivit CNN, care citeaza Casa Alba. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca 350 de milioane de dolari alocați…